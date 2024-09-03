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В Windows 11 добавили удобный способ выключения зависших программ

В Windows 11 добавили удобный способ выключения зависших программ
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Издание ZD Net обратило внимание на новую функцию, появившуюся в операционной системе Windows 11. Она позволяет принудительно и очень быстро закрывать приложения — в том числе те, что зависли и находятся в статусе «Не отвечает».

Опция работает очень просто: достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по процессу на Панели задач и выбрать пункт «Завершить процесс». После этого программа моментально прекращает работу — как будто её закрыли с помощью Диспетчера задач.

Пункт «завершить процесс» в Windows 11

Пункт «завершить процесс» в Windows 11

Фото: ZD Net

Сейчас опцию принудительного выключения приложений можно включить в разделе для разработчиков в настройках ОС. Когда опция станет доступна всем пользователям Windows 11 по умолчанию, неизвестно. Стоит также отметить, что принудительное закрытие процесса приводит к потере несохранённых данных.

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