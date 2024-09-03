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Age of Mythology, MudRunner и Riders Republic — новинки Game Pass в сентябре

Age of Mythology, MudRunner и Riders Republic — новинки Game Pass в сентябре
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Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине сентября. Главными новинками месяца стали стратегия Age of Mythology: Retold, симулятор экстремальных видов спорта Riders Republic и симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине сентября

  • Star Trucker (ПК, Xbox) — 3 сентября
  • Age of Mythology: Retold (ПК, Xbox Series) — 4 сентября
  • Expeditions: A MudRunner Game (ПК, Xbox) — 5 сентября
  • Riders Republic (ПК, Xbox) — 11 сентября
  • Train Sim World 5 (ПК, Xbox) — 17 сентября.

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 сентября из Game Pass пропадут FIFA 23, Payday 3, Ashes of Singularity: Escalatio, Slime Rancher 2, SpiderHeck и You Suck At Parking.

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