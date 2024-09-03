Вышел трейлер фильма ужасов «Улыбка 2» с Наоми Скотт — релиз 18 октября

Кинокомпания Paramount Pictures представила полноценный трейлер фильма ужасов «Улыбка 2». Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 18 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Улыбки 2» развернутся вокруг поп-звезды Скай Райли, которая начинает испытывать серию всё более тревожных и пугающих событий. В своём новом мировом турне девушка вынуждена столкнуться со своим тёмным прошлым, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Главные роли в ленте сыграют Наоми Скотт («Аладдин», «Могучие рейнджеры») и Кайл Галлнер («Тайны Смолвиля»). Режиссёром и сценаристом будущего хоррора выступил Паркер Финн, создатель оригинальной ленты.