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Вышел трейлер фильма ужасов «Улыбка 2» с Наоми Скотт — релиз 18 октября

Вышел трейлер фильма ужасов «Улыбка 2» с Наоми Скотт — релиз 18 октября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила полноценный трейлер фильма ужасов «Улыбка 2». Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 18 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Улыбки 2» развернутся вокруг поп-звезды Скай Райли, которая начинает испытывать серию всё более тревожных и пугающих событий. В своём новом мировом турне девушка вынуждена столкнуться со своим тёмным прошлым, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Главные роли в ленте сыграют Наоми Скотт («Аладдин», «Могучие рейнджеры») и Кайл Галлнер («Тайны Смолвиля»). Режиссёром и сценаристом будущего хоррора выступил Паркер Финн, создатель оригинальной ленты.

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