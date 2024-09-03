Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Группы. Стрим B. День 1
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер детектива «Идеальная пара» с Николь Кидман — релиз уже 5 сентября

Вышел трейлер детектива «Идеальная пара» с Николь Кидман — релиз уже 5 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил финальный трейлер фильма «Идеальная пара». Детективный триллер выйдет в стриминговом сервисе 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Идеальная пара» расскажет об Амелии Сакс, которая собирается выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей Нантакета. Ее будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Уинбери, которая не одобряет брак своего сына, устроила роскошную свадьбу, но внезапно на пляже обнаруживается тело. Ситуация очень напоминает один из романов женщины, где подозреваемыми оказываются все присутствующие.

В главных ролях – Николь Кидман («Лев»), Лив Шрайбер («Ураган»), Ив Хьюсон («Клуб 27») и Дакота Фаннинг («Я – Сэм»). Режиссёром выступила Сюзанна Бир («Отыграть назад»).

Материалы по теме
«День сурка» под песню Шуфутинского: о чём сериал «Третье сентября»
«День сурка» под песню Шуфутинского: о чём сериал «Третье сентября»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android