Apple откажется от iPhone 15 Pro и других гаджетов после анонса iPhone 16 — СМИ

Издание MacRumors опубликовало традиционную ежегодную колонку, посвящённую грядущей презентации iPhone 16. Журналисты рассказали, от каких продуктов откажется компания Apple после анонса своего новейшего смартфона.

Так, корпорация может отказаться сразу от 10 гаджетов, выпущенных за последние годы. Речь идёт об iPhone 15 Pro и Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 13, умных часах Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, а также о наушниках AirPods 2 и AirPods 3 вместе с планшетом iPad mini 6.

В MacRumors отметили, что список далеко не финальный — Apple ещё может сохранить производство некоторых устройств из-за высокого спроса. Однако в прошлом компания следовала точно такому же плану, резко отказываясь от прошлых гаджетов в пользу новинок.

От каких гаджетов откажется Apple после анонса iPhone 16 по версии MacRumors

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Plus

iPhone 13

Умные часы Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE 2

Беспроводные наушники AirPods 2 и AirPods 3

Планшет iPad mini 6.

Презентация iPhone 16 состоится 9 сентября в 20:00 мск. Мы будем следить за трансляцией в прямом эфире.