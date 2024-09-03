Расписание выхода детективного сериала «Трасса» от Okko
Уже 5 сентября состоится премьера сериала «Трасса». Шоу расскажет историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, при этом Светлана и её приёмная дочь Кира каким-то образом связаны со всем происходящим.
Первые два эпизода будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Okko, остальные планируются к выходу еженедельно по четвергам. Всего в первый сезон войдёт 10 серий: финал состоится 31 октября.
Расписание выхода сериала «Трасса» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 сентября
|2-я серия
|5 сентября
|3-я серия
|12 сентября
|4-я серия
|19 сентября
|5-я серия
|26 сентября
|6-я серия
|3 октября
|7-я серия
|10 октября
|8-я серия
|17 октября
|9-я серия
|24 октября
|10-я серия
|31 октября
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