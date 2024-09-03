Игроки сыграли более 2,5 млн матчей за самого популярного героя в шутере Deadlock

Шутер Deadlock от студии Valve всё ещё находится в стадии закрытой альфы, однако у проекта уже есть сайты с отслеживанием статистики. Как обратили внимание в издании PC Gamer, за самого популярного персонажа в экшене пользователи сыграли более 2,5 млн матчей.

По данным сайта Tracklock, этим персонаж стал Седьмой (Seven) — повелитель электричества с очень мощным ультимейтом, бьющим по большой площади. Персонаж появляется в 92% игр, то есть его выбирают в 9/10 хотя бы за одну из сторон. На втором месте по популярности оказалась Мгла (Haze), за неё игроки провели 2,4 млн матчей, замыкает тройку Расплата (VIndicta) — 2,3 млн матчей.

Что касается самых непопулярных персонажей, то безоговорочным антилидером стал Вязкус (Viscous) — за него провели около 850 тысяч матчей с винрейтом в 47%. Эти показатели уже впечатляют, ведь игра до сих пор распространяется с помощью приглашений от друзей в Steam. Valve пока не сообщала хотя бы примерную дату релиза Deadlock.