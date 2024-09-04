Расписание первого дня The International 2024 по Dota 2

Сегодня, 4 сентября, в Копенгагене пройдут первые матчи The International 2024, главного турнира по Dota 2. Лучшие команды мира сразятся за один из самых престижных киберспортивных трофеев и внушительный призовой фонд, уже превышающий $ 2,3 млн.

В рамках первого дня группового этапа все команды (кроме группы B) проведут по два матча, а последний сыграют завтра. Напомним, по итогам групп никто не вылетает — место влияет только на посев в следующей стадии.

Тур 1 — начало матчей в 11:00 мск:

Группа А. Xtreme Gaming (Китай) — HEROIC (Южная Америка);

Группа А. Gaimin Gladiators (Европа) — 1win Team (Россия) ;

; Группа B. Tundra Esports (Европа) — Talon Esports (Юго-Восточная Азия).

Тур 2 — 13:00:

Группа B. G2 x iG (Китай) — Cloud9 (СНГ);

Группа C. BetBoom Team (Россия) — nouns (Северная Америка);

— nouns (Северная Америка); Группа C. Team Zero (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток).

Тур 3 — 15:00:

Группа D. Team Liquid (Швеция) — Aurora Gaming (Таиланд);

Группа D. Team Spirit (Россия) — beastcoast (Перу);

— beastcoast (Перу); Группа А. 1win Team — HEROIC.

Тур 4 — 17:00:

Группа А. Xtreme Gaming — Gaimin Gladiators;

Группа B. G2 x iG — Talon Esports;

Группа C. nouns — Team Falcons.

Тур 5 — 19:00:

Группа С. BetBoom Team — Team Zero;

— Team Zero; Группа D. Team Liquid — beastcoast;

Группа D. Team Spirit — Aurora Gaming.

Трансляцию турнира на русском языке можно официально посмотреть на Twitch или YouTube, а также в плеере ниже. Отдельные матчи показывают в полном объёме на втором, третьем и четвёртом канале.