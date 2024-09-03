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В EA Sports FC 25 добавят Гарета Бейла, Лилиана Тюрама и ещё шесть легенд футбола

В EA Sports FC 25 добавят Гарета Бейла, Лилиана Тюрама и ещё шесть легенд футбола
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Компания Electronic Arts представила новых кумиров в будущем футбольном симуляторе EA Sports FC 25. Все восемь спортсменов будут доступны в режиме Ultimate Team, после чего их также добавят в режим карьеры.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Так, в EA Sports FC 25 добавят легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона, атакующего полузащитника Гарета Бэйла, защитника Лилиана Тюрама, шведскую нападающую Лотту Шелин, полузащитницу Джули Фауди, вратаря Надин Ангерер, полузащитницу Аю Мияму и нападающую Маринетт Пишон.

Фото: EA Sports

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

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