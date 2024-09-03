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Второй сезон сериала Исправление и наказание от ТНТ: дата выхода, когда выйдет, сюжет, кто сыграет

Второй сезон «Исправления и наказания» выйдет 16 сентября — в нём сыграл Михаил Пореченков
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Телеканал ТНТ назвал дату выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание». Продолжение комедии о заместителе начальника колонии по воспитательной части с Анной Михалковой начнёт выходить с 16 сентября — новые серии можно будет посмотреть в 20:00.

Второй сезон расскажет о повышении Алёны Неверовой в должности – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она настолько погрузится в работу, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой. Героиню также ждёт встреча с новым начальником колонии – прожжённым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить.

Режиссёром второго сезона стал Эдуард Парри («Ангелы района»). К касту шоу также присоединится Михаил Пореченков — он сыграет того самого нового начальника колонии.

Постер второго сезона «Исправления и наказания»

Фото: ТНТ

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