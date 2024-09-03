Дмитрий Смит предложил создать магазин видеоигр стран БРИКС

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит предложил создать общий магазин компьютерных игр стран БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточный экономический форум.

По мнению Смита, создание подобного магазина для России, Бразилии, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии поможет в развитии отечественного киберспорта.

Есть два способа по дальнейшему развитию киберспорта в России. Я бы попробовал выстроить логическую цепочку, нужен магазин игр БРИКС. Либо должен быть хит, вокруг него быстро и агрессивно выстраивать рекламу. Либо руководители стран БРИКС договорятся, каждую 10-ю игру эксклюзивно представить там. Второй способ — искусственный, если за ближайшие полтора года хита не появится, то нужно будет использовать второй вариант.

Ранее Смит также прокомментировал теоретическую разработку российского футбольного симулятора.