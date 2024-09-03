Вышел тизер сериала «Чужой: Земля» от автора «Фарго» — релиз в 2025 году

Телеканал FX опубликовал дебютный тизер сериала «Чужой: Земля». Новый проект по культовой вселенной выйдет в 2025 году в онлайн-кинотеатре Hulu. Ролик приурочен к успеху фильма ужасов «Чужой: Ромул», идущего в кино прямо сейчас.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия развернутся на Земле, а история будет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида.

Главные роли в проекте сыграют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4»). Шоураннером же выступит Ной Хоули, известный по сериалам «Фарго» и «Легион».