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Вышел The Casting of Frank Stone — хоррор по вселенной Dead by Daylight с русской озвучкой

Вышел The Casting of Frank Stone — хоррор по вселенной Dead by Daylight с русской озвучкой
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3 сентября состоялся выход The Casting of Frank Stone — новой игры в жанре интерактивного кино от студии Supermassive Games. Игра уже доступна на ПК и PlayStation 5 с русским дубляжом, однако до России проект так и не добрался.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

События The Casting of Frank Stone разворачиваются во вселенной хоррора Dead by Daylight. Проект рассказывает о городке Сидар-Хиллз, который страдает от призрака Фрэнка Стоуна. Группа подростков погружается в мир кровавого наследия потустороннего существа, а их опыт шрамами отпечатается на их судьбах и судьбах целых семей, вплетаясь в саму материю реальности.

The Casting of Frank Stone уже получила оценки от критиков — на агрегаторе Metacritic средний балл игры составляет 69/100. Журналисты хвалят проект за атмосферу и графику и ругают за паразитирование на отсылках и явную схожесть с предыдущей серией разработчиков — The Dark Pictures.

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