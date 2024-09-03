Четыре крупных дополнения для Europa Universalis 4 станут бесплатными

Издательство Paradox Interactive объявило о раздаче сразу четырёх дополнений для популярной стратегии Europa Universalis 4. Уже 17 октября в базовую версию проекта включат три крупных дополнения Rights of Man, Art of War, и Common Sense, а также набор Digital Extreme Upgrade с дополнительной музыкой и моделями юнитов.

Разработчики отметили, что это важнейшие дополнения для получения наилучшего опыта в Europa Universalis 4, поэтому совсем скоро их раздадут бесплатно всем владельцам игры и включат в стандартное издание стратегии.

Какие дополнения для Europa Universalis 4 раздадут бесплатно

Rights of Man

Art of War

Common Sense

Digital Extreme Upgrade.

Ранее аналогичную раздачу дополнений Paradox устроила для стратегии о Второй мировой войне Hearts of Iron 4.