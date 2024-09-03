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Вышел трейлер «Ночной сучки» — комедии о превращении в собаку с Эми Адамс

Вышел трейлер «Ночной сучки» — комедии о превращении в собаку с Эми Адамс
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Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Ночная сучка». Комедия с Эми Адамс выйдет в зарубежный прокат 6 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Картина расскажет о женщине, которая становится матерью, прекращает работать и посвящает всё своё время уходу за ребёнком. Постепенно ей начинает казаться, что она превращается в настоящую собаку.

Главную роль в ленте исполнила Эми Адамс («Она»). Вместе с ней в фильме также сыграли Скут Макнэри («Исчезнувшая») и Мэри Холлэнд («Парки и зоны отдыха»). Режиссёром и сценаристом выступила Мариэль Хеллер, известная по «Прекрасному дню по соседству».

Постер «Ночной сучки»

Фото: Searchlight Pictures

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