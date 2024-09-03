Virtus.pro снова сменила тренера по CS 2 — наставником стал аналитик команды Пашанож

Российский клуб VIrtus.pro объявил о смене главного тренера состава по Counter-Strike 2. Роль наставника «мишек» снова будет исполнять аналитик Павел PASHANOJ Легостаев — но уже на постоянной основе.

Прежний тренер VP Андрей XomA Мироненко переведён в запас: клуб отмечает, что это решение принято «после детального обсуждения с игроками команды».

XomA — талантливый тренер с глубоким пониманием игры. Мы искренне благодарим его за работу и преданность делу. В настоящее время руководство Virtus.pro совместно с Андреем заняты поисками наилучшего варианта для продолжения его карьеры.

Хома пришёл в Virtus.pro из 9Pandas в начале июня. Вместе с ним команда выступила на четырёх крупных турнирах, лишь дважды добравшись до стадии полуфинала — на Esports World Cup 2024 в Эр-Рияде. После этого команда провалила три турнира подряд и квалификацию на осенний сезон BLAST.

В свою очередь, Пашанож проработал с составом Virtus.pro чуть более года на позиции аналитика. Дебютом в качестве нового главного тренера для Легостаева станет ESL Pro League S20, первый матч на котором VP предстоит 10 сентября.