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Расписание игр ESL Pro League Season 20 по CS 2 на среду. 4 сентября

В рамках второго игрового дня топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 на Мальте команд из групп А и B продолжат разыгрывать путёвки в стадию плей-офф.

Победители игр в верхней сетки октета А гарантированно пройдут в следующий этап. Также пройдут матчи в средней сетке группы А и дебютные встречи команд группы B.

Расписание матчей ESL Pro League S20 на 4 сентября:

14:30. Группа B, верхняя сетка. Team Spirit (Россия) — Wildcard (С. Америка);

— Wildcard (С. Америка); 14:30. Группа B, верхняя сетка. The MongolZ (Монголия) — 3DMAX (Франция);

17:30. Группа А, верхняя сетка. Sangal Esports (Европа) — Eternal Fire (Турция);

17:30. Группа А, средняя сетка. FaZe Clan (Европа) — FlyQuest (Австралия);

20:30. Группа А, верхняя сетка. Ninjas in Pyjamas (Швеция) — Natus Vincere (Европа);

20:30. Группа А, средняя сетка. HEROIC (Европа) — Lynn Vision (Китай).

Трансляцию матчей на русском языке проводит студия Paragon. Эфиры доступны бесплатно на Twitch и YouTube.