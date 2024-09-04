Дэвид Финчер снимет вестерн в духе «Непрощённого» Клинта Иствуда — СМИ

Издание What's On Netflix опубликовало новую колонку, посвящённую режиссёру Дэвиду Финчеру. По данным журналистов, режиссёр «Бойцовского клуба», «Исчезнувшей» и других знаменитых картин готовится снять свой первый вестерн в карьере — среди источников вдохновения упоминается «Непрощённый» Клинта Иствуда.

Сценарий ленты ещё в 2008 году написал Майкл Гилио, после чего его работа попала на полку лучших сюжетов для адаптаций. Будущая картина расскажет о пожилом ковбое, у которого крадут все сбережения. Мужчина решает вернуть деньги, преследуя злоумышленников и грабя банки. В погоню за пострадавшим отправляются молодой шериф и одновременно его сын.

По данным What's On Netflix, именно эта лента станет следующим проектом Дэвида Финчера для Netflix. Параллельно с ней постановщик также работает над ремейком «Игры в кальмара», а также адаптацией триллера «Незнакомцы» Альфреда Хичкока.