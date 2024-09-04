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Стартовал четвёртый сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

Стартовал четвёртый сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
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4 сентября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ начался четвёртый сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом. Для просмотра уже доступны два эпизода — они вышли с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5. В продолжении шоу сотрудники британской контрразведки столкнутся с опасными противниками, планирующими устроить серию терактов в Лондоне.

Всего в четвёртый сезон войдёт шесть серий, они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 2 октября.

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