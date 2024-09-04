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«Team Spirit займёт либо последнее место, либо первое»: UnderShock — об «Инте» по Dota 2

Аналитик и бывший профессиональный игрок Дмитрий UnderShock Большаков специально для «Чемпионата» оценил шансы российских команд на главном турнире года по Dota 2 — The International 2024.

По мнению экс-киберспортсмена, коллективы из России имеют неплохие шансы проявить себя в рамках чемпионата в Копенгагене:

Думаю, что 1W Team может зайти далеко, но не зайдёт, опыта может не хватить против грандов играть. BB Team точно может пройти в топ-5-6. Дальше будет сложно, но можно, хочется в них поверить. Ну а Team Spirit займёт либо последнее место, либо первое. Посмотрим!

Кроме этого, кастер считает, что из фаворитов в рамках соревнования может провалиться Gaimin Gladiators, в составе которой выступает российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов:

Из фаворитов может провалиться Gaimin Gladiators. Вышло несколько патчей после их доминации на Riyadh Masters 2024, поэтому они могут думать, что их стратегии и игра всё ещё работают. Но это далеко не факт, прошедший турнир FISSURE Universe: Episode 3 тому показатель.

Что касается аутсайдеров, которые могут удивить, эксперт выделил китайскую Team Zero и перуанскую beastcoast:

Насчёт команд, которые могут выстрелить, сказать сложно. Думаю, beastcoast и Team Zero могут удивить исключительно какими-то свежими, мощными стратегиями и геймплеем вокруг них. Но сами команды, понятное дело, на бумаге слабее, чем все остальные.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» начинается уже сегодня, 4 сентября, в 11:00 по московскому времени. На чемпионате выступят такие российские команды, как 1win Team, BetBoom Team и Team Spirit.