Sony удалила страницу шутера Concord с сайта PlayStation

3 сентября компания Sony объявила о закрытии недавно вышедшего сетевого шутера Concord. Серверы проекта отключат уже 6-го числа — после этого игроки больше не смогут получить доступ к проекту. Всем покупателям вернут деньги за игру.

Спустя несколько часов игра полностью пропала с сайта PlayStation — теперь после перехода по ссылке на страницу проекта появляется ошибка 404. Такая же ситуация с магазином PlayStation Store: поиск по ключевому слову больше не находит Concord в списке доступных игр. Интересно, что серверы игры будут работать ещё два дня, однако официальных упоминаний о проекте становится всё меньше.

Ошибка при переходе на страницу Concord Фото: Сайт PlayStation

Concord поступила в продажу 23 августа 2024 года — спустя примерно четыре года разработки. Сразу же после анонса шутер столкнулся с критикой за высокую цену в $ 40, невыразительных персонажей и отсутствие какой-либо изюминки по сравнению с другими проектами на рынке.