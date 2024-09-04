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Sony удалила страницу шутера Concord с сайта PlayStation

Sony удалила страницу шутера Concord с сайта PlayStation
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3 сентября компания Sony объявила о закрытии недавно вышедшего сетевого шутера Concord. Серверы проекта отключат уже 6-го числа — после этого игроки больше не смогут получить доступ к проекту. Всем покупателям вернут деньги за игру.

Спустя несколько часов игра полностью пропала с сайта PlayStation — теперь после перехода по ссылке на страницу проекта появляется ошибка 404. Такая же ситуация с магазином PlayStation Store: поиск по ключевому слову больше не находит Concord в списке доступных игр. Интересно, что серверы игры будут работать ещё два дня, однако официальных упоминаний о проекте становится всё меньше.

Ошибка при переходе на страницу Concord

Ошибка при переходе на страницу Concord

Фото: Сайт PlayStation

Concord поступила в продажу 23 августа 2024 года — спустя примерно четыре года разработки. Сразу же после анонса шутер столкнулся с критикой за высокую цену в $ 40, невыразительных персонажей и отсутствие какой-либо изюминки по сравнению с другими проектами на рынке.

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