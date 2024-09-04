Дженна Ортега хочет видеть больше женских кинофраншиз с крутыми героинями

Американская актриса Дженна Ортега поделилась своим мнением относительно современных франшиз в Голливуде. Звезда «Уэнсдей» и грядущего «Битлджуса 2» очень рада тому, что в индустрии появляется всё больше блокбастеров с женщинами в главных ролях, однако, по её мнению, таких фильмов должно быть больше.

Ортега заявила, что женщины достойны чего-то большего, чем играть в спин-оффах уже устоявшихся франшиз. В качестве примера она упомянула «Джеймса Бонда», который в теории мог бы получить ответвление про женскую версию знаменитого шпиона.

Мне нравится, что сейчас гораздо больше женщин в главных ролях, я думаю, это нечто особенное. Но у нас должны быть свои франшизы. Мне не нравится, когда это похоже на спин-офф, — я не хочу видеть что-то вроде серии «Джейми Бонд». Я хочу смотреть на крутых героинь.

Ближайшим фильмом Ортеги станет «Битлджус 2» Тима Бёртона — прокат ленты стартует 6 сентября. Сейчас девушка также занята на съёмках второго сезона сериала «Уэнсдей», который выйдет в 2025 году.