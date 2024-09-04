«Мы второй день с ним играем»: RAMZES666 — об игре с заменой на TI 2024 по «Доте»

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв из состава Tundra Esports по Dota 2 прокомментировал вынужденную замену в команде, а также оценил уровень организации на топ-турнире The International 2024.

По словам Рамзеса, игроки «Тундры» узнали, что будут выступать с заменой на главном турнире года по «Доте», за три дня до начала чемпионата:

Мы сидели две недели на «буткемпе», играли с 9Class. Мы сами только узнали, что будем играть [на The International 2024 с Saksa в составе]. Мы второй день с ним играем.

Все друг к другу привыкли в прошлом составе. Теперь нам нужно найти точки соприкосновения. Также мы с 9Class на русском разговаривали, в этом плане посложнее будет. Но Saksa очень сильный, это лучший вариант замены.

Материалы по теме Россиянин 9Class не выступит на The International 2024 — игрок не смог получить визу

Также Кушнарёв признался, что его приятно удивил уровень организации «Инта» в этом году:

Единственное, что тут не очень, — мы тут доставками питаемся. В остальном, на самом деле, хорошая организация. Я даже удивлён, если честно, учитывая [низкий] призовой фонд. Хороший отель, хорошая комната для тренировок.