HEROIC получила техническое поражение в игре на турнире по CS за использование Snap Tap

Команда HEROIC получила техническое поражение на первой карте матча с Ninjas in Pyjamas в рамках топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Как сообщили организаторы соревнования, в первой игре противостояния один из игроков HEROIC нарушил правила турнира и использовал клавиатуру со включённой функцией Snap Tap, упрощающей игровой процесс. За это коллективу было присуждено техническое поражение на первой карте. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу Ninjas in Pyjamas.

Вскоре датский про-игрок Рене Teses Мадсен признался, что он был тем киберспортсменом, из-за которого HEROIC получила техническое поражение:

Я отключил Snap Tap тысячу лет назад, когда Valve только запретила эту функцию. В игре я не заметил, что она включена, и, очевидно, сделал это ненамеренно. Я подвёл ребят и очень огорчён этим.

Российский киберспортсмен Абдул Degster Гасанов встал на защиту своего тиммейта:

Teses ничего сам не включал. Это, скорее всего, произошло по следующей причине: при подключении к новому компьютеру Snap Tap врубился сам. Тут нет вины Рене.