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Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на Т2

Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на Т2
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Российский оператор мобильной связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил своё название на Т2. Именно так теперь называется один из крупнейших провайдеров в стране.

В интервью «Ведомостям» глава оператора Антон Годовиков объяснил ребрендинг «символом времени» и «стремлением к простоте и скорости». Топ-менеджер отметил, что прошлый бренд изжил себя в России, поэтому компания решила от него отказаться.

Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмёт. Мы корректно исполняли договор на использование бренда, но больше не видим в нём необходимости.

Ранее ребрендинг провёл и другой российский оператор связи — МТС. Дизайнеры отказались от привычного яйца и фирменного шрифта компании, перейдя на более минималистичный вариант с тремя буквами, расположенными по краям логотипа компании.

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