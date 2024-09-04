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Майкл Китон: фильмы Marvel и DC обязаны «Бэтмену» Тима Бёртона

Майкл Китон: фильмы Marvel и DC обязаны «Бэтмену» Тима Бёртона
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Американский актёр Майкл Китон поделился своим мнением о текущей эре супергероев. Актёр заявил, что многие современные кинокомиксы обязаны режиссёру Тиму Бёртону и его «Бэтмену», главную роль в котором сыграл именно Китон.

По мнению артиста, лента 1989 года оказала решающее влияние на жанр, после которого многие голливудские студии заинтересовались супергероями. Без неё не было бы киновселенных Marvel и DC, а также других лент про сверхсильных людей.

Что породил «Бэтмен» Тима Бёртона… Многие люди зарабатывают кучу денег на своих фильмах о супергероях благодаря его выбору и его видению того, какими могут быть эти фильмы, потому что он всё изменил в 1989 году.

Ближайшей лентой Тима Бёртона станет «Битлджус 2» — продолжение хоррор-комедии, вышедшей за год до «Бэтмена». Главные роли в ленте сыграли Майкл Китон, Вайнона Райдер и Дженна Ортега.

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