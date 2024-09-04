Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов — СМИ

Американская корпорация Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отечественной группы компаний «Софтлайн».

К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams не доступен пользователям.

Ранее корпорация Сатьи Наделлы уже утвердила список продуктов к отключению в России из-за санкций. В середине мая речь шла о подписках Power BI, Visio и Project. Предыдущие ограничения объяснялись 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года, которым был введён запрет на поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.