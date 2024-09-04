Samsung представила ноутбук Galaxy Book5 Pro 360 с OLED-экраном и функциями ИИ

Южнокорейская компания Samsung представила Galaxy Book5 Pro 360 — новое поколение ноутбуков-трансформеров. Продажи устройства стартуют в ближайшие недели в США, Канаде, Франции, Германии и Великобритании, стоимость станет известна позже.

Galaxy Book5 Pro 360 оснащён 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой 120 Гц. При желании устройство можно перевести в режим планшета и использовать его вместе со стилусом S Pen, который выходит в комплект.

Ноутбук работает на базе процессора Intel Core Ultra 5/7 и видеокарте Intel Arc с 16/32 ГБ оперативной и 512/1024 ГБ встроенной памяти. Гаджет поддерживает быструю зарядку и весит всего 1,69 кг при своём внушительном размере. В Samsung также отмечают наличие нейромодуля, поддерживающего функции Copilot+ PC от Microsoft и собственную технологию Galaxy AI.