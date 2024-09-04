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В Госдуме отрицают возможную блокировку YouTube в России

В Госдуме отрицают возможную блокировку YouTube в России
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Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не рассматривается вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории страны. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости», отметив, что ухудшение работы сервиса с конца июля связано с деградацией оборудования Google, а не с действиями властей.

Ещё раз подчеркну, замедление – это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже.

Депутат отметил, что от видеохостинга многого не требуют — просто обслуживать своё оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей.

Ранее Главный радиочастотный центр косвенно подтвердил, что на работу YouTube оказывает влияние именно технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), а не выходящее из строя оборудование Google.

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