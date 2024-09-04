PlayStation 2 внесли в реестр «Наследия технологий будущего» Японии

Национальный музей природы и науки объявил о пополнении коллекции «Наследия технологий будущего» Японии. В 2024 году список пополнят 18 наименований, включая знаменитую консоль Sony PlayStation 2, вышедшую в 2000 году.

Организаторы заявили, что именно PS2 стала важнейшим устройством в мире консолей, чьи технологические достижения опередили наработки игровых автоматов. Именно после выхода PlayStation 2 эволюция видеоигр стала привязана к домашним консолям, а DVD-диски вошли в широкий обиход.

В Национальном музее природы и науки также отметили, что PS2 подходит под два необходимых критерия для добавления в реестр: она «демонстрируют важные аспекты и этапы развития науки и техники», а также «сыграла выдающуюся роль в развитии науки и техники, жизни людей и создание нового образа жизни».

Сейчас в реестре технологического наследия Японии более 380 предметов. В список входят в том числе плеер Sony Walkman, формат VHS, LCD-калькулятор, первый DVD-плеер и многие другие устройства.