Мужская мелодрама «Одним днём» с Антоном Васильевым выйдет 9 сентября — трейлер

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер фильма «Одним днём». Премьера ленты состоится 9 сентября, ранее картина получила два приза на 31-м фестивале российского кино «Выборг»: спецприз жюри и приз критиков.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion.

«Одним днём» рассказывает о мужчине по имени Семён, который после 20 лет отсутствия возвращается из Москвы в родной город Буй, чтобы навестить больного отца. Там герой обнаруживает, что его бывшая девушка Лена трагически погибла, и у неё осталась дочь. Семён не может просто так отпустить эту историю и начинает постепенно забывать о своих московских делах.

Главные роли в ленте исполнили Антон Васильев («Мастер»), Елизавета Струнина, Антон Кузнецов («Юг») и Ольга Лапшина («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»).