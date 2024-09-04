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Результат матча 1win — Gaimin Gladiators на The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Российская 1W Team начала выступление на The International 2024 по «Доте» с поражения
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Российская команда 1win потерпела первое поражение в рамках топ-турнира The International 2024 по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

В стартовом матче групповой стадии коллектив из России столкнулся с европейской Gaimin Gladiators, в составе которой выступает россиянин Антон dyrachyo Шкредов. «Гладиаторы» разгромили 1W Team со счётом 2:0, нанеся российскому ростеру первое поражение на чемпионате.

Dota 2. The International 2024 . Группа A
04 сентября 2024, среда. 11:00 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
1win Team

Следующим оппонентом 1win станет южноамериканская HEROIC. Матч состоится сегодня, начало в 15:00 по московскому времени. Последним соперником российского коллектива в группе будет Xtreme Gaming из Китая.

Чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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