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Российская 1W Team начала выступление на The International 2024 по «Доте» с поражения

Российская команда 1win потерпела первое поражение в рамках топ-турнира The International 2024 по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

В стартовом матче групповой стадии коллектив из России столкнулся с европейской Gaimin Gladiators, в составе которой выступает россиянин Антон dyrachyo Шкредов. «Гладиаторы» разгромили 1W Team со счётом 2:0, нанеся российскому ростеру первое поражение на чемпионате.

Следующим оппонентом 1win станет южноамериканская HEROIC. Матч состоится сегодня, начало в 15:00 по московскому времени. Последним соперником российского коллектива в группе будет Xtreme Gaming из Китая.

Чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.