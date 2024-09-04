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Начался The International 2024 — главный турнир года по Dota 2

Начался The International 2024 — главный турнир года по Dota 2
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В Копенгагене начался международный чемпионат The International 2024 по Dota 2. Это главный турнир года в данной киберспортивной дисциплине.

В рамках первого игрового дня соревнования состоятся открывающие матчи групповой стадии. 16 участников соревнования, среди которых есть российские Team Spirit, BetBoom Team и 1win, разделены на группы по четыре команды и сражаются друг с другом в формате best-of-2. Плей-офф стартует 8 сентября.

13-й ивент серии топ-турниров по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 августа 2024 года в Копенгагене, Дания. Лучшие команды мира сражаются за призовой фонд, превышающий $ 2 млн, и престижную награду «Эгида Чемпионов».

Смотреть матчи The International 2024 в прямом эфире можно на официальных русскоязычных каналах турнира: канал №1, канал №2, канал №3 и мультистрим.

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