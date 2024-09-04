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Вышел отрывок из сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х

Вышел отрывок из сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х
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Онлайн-кинотеатр Start опубликовал отрывок из грядущего сериала «Дети перемен». Премьера шоу состоится в сервисах Wink и Start этой осенью, а в 2025 году шоу также выйдет на телеканале НТВ.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат Start.

«Дети перемен» расскажет истории трёх братьев от разных отцов, которые живут в 1990-х. Их мать – водитель троллейбуса Флора – объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. На дворе стоит 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Главные роли в проекте исполнили Слава Копейкин («Слово пацана»), Макар Хлебников («Снегирь»), Хетаг Хинчагов («Киберпапа»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд») и другие актёры.

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