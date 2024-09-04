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Билеты на The International 2024 по «Доте» до сих пор не распроданы

Билеты на The International 2024 по «Доте» до сих пор не распроданы
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Компания Valve опубликовала в своём официальном блоге пост, в котором поделилась подробностями старта The International 2024 по Dota 2.

Как сообщают представители Valve, большая часть билетов на главный турнир года по «Доте» была распродана, однако свободные места до сих пор остаются. Цена билетов на последние три дня плей-офф «Инта» равна примерно 61,3 тыс. рублей.

Кроме этого, разработчики Dota 2 рассказали о разнообразии языков, на которых будет освещаться The International 2024, и поделились информацией о старте продаж в «Секретной лавке», где желающие могут приобрести тематические товары.

В конце поста разработчики намекнули на то, что в рамках топ-турнира по «Доте» будут и другие анонсы. О чём конкретно речь, Valve не объяснила. Однако аналитик Team Spirit Денис sikle Лерман предположил, что в тексте публикации компании может быть зашифровано послание, которое можно обнаружить, если «что-то фонетически разобрать».

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