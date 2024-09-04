Стартовали съёмки комедийного сериала «Уроки китайского»

Amediateka и СТС объявили о старте съёмок комедийной драмы «Уроки китайского». Также было опубликовано множество фотографий с площадки.

Согласно синопсису, отец главного героя — известный фармаколог, за наработками которого охотятся опасные люди. Чтобы обезопасить сына, он нанимает телохранительницу Мэйлин из влиятельного китайского клана, которая знакомится с Никитой под видом студентки по обмену.

В актёрский состав сериала вошли Денис Никитин («Карамора»), Александра Немчинова («Смычок»), Артём Ткаченко («Командир»), Анна Слю («Убить Риту») и Анна Михалкова («Повелитель ветра»).

Сначала премьера шоу «Уроки китайского» состоится в онлайн-кинотеатре Amediateka, а затем проект доберётся до СТС. Точная дата пока не раскрывается.

Фотографии со съёмок

Фото: Amediateka/СТС

Фото: Amediateka/СТС

Фото: Amediateka/СТС

Фото: Amediateka/СТС

Фото: Amediateka/СТС

Фото: Amediateka/СТС