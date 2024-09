Из подписки PS Plus пропадёт Horizon Forbidden West и ещё 14 игр

Компания Sony объявила, что 17 сентября из каталогов PS Plus Extra, Deluxe и Premium пропадёт почти два десятка игр. Среди них будет Horizon Forbidden West, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 13 Sentinels: Aegis Rim, NieR Replicant ver.1.22474487139… и ещё 11 проектов.

15 игр, которые пропадут из подписки PS Plus:

Spiritfarer: Farewell Edition (версия для PS4);

Cloudpunk (версия для PS4);

Star Ocean: The Divine Force (версии для PS5 и PS4);

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (версия для PS4);

Star Ocean Till The End Of Time (версия для PS4);

Star Ocean: First Departure R (версия для PS4);

Star Ocean: The Last Hope — 4K & Full HD Remaster (версия для PS4);

NieR Replicant ver.1.22474487139… (версия для PS4);

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition (версия для PS5);

Alien Isolation (версия для PS4);

Horizon Forbidden West (версии для PS5 и PS4);

Unpacking (версии для PS5 и PS4);

13 Sentinels: Aegis Rim (версия для PS4);

Planet Coaster: Console Edition (версии для PS5 и PS4);

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (версии для PS5 и PS4).

Напомним, с 3 сентября подписчики PS Plus смогут забрать три игры: хоррор-платформер Little Nightmares 2, симулятор бейсбола MLB The Show 24 и симулятор квиддича по вселенной «Гарри Поттера» Harry Potter: Quidditch Champions.