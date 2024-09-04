«Жизнь Чака» и «Субстанция» — какие зарубежные фильмы выйдут в России

С 5 по 15 сентября в Торонто будет проходить ежегодный кинофестиваль. В честь данного события кинокомпания «Вольга» раскрыла пять картин, которые после феститваля доберутся до российского проката.

Какие фильмы с кинофестиваля в Торонто покажут в России

Хоррор «Субстанция» с Деми Мур — премьера 19 сентября;

с Деми Мур — премьера 19 сентября; Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью — 31 октября;

с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью — 31 октября; Триллер «Еретик» с Хью Грантом — 14 ноября;

с Хью Грантом — 14 ноября; Байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса» — 26 декабря;

— 26 декабря; Экранизация повести Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — дата не раскрывается.

Что касается последней картины из списка, то её режиссёром выступил Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон», «Падение дома Ашеров» и другим фантастическим триллерам.