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«Жизнь Чака» и «Субстанция» — какие зарубежные фильмы выйдут в России

«Жизнь Чака» и «Субстанция» — какие зарубежные фильмы выйдут в России
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С 5 по 15 сентября в Торонто будет проходить ежегодный кинофестиваль. В честь данного события кинокомпания «Вольга» раскрыла пять картин, которые после феститваля доберутся до российского проката.

Какие фильмы с кинофестиваля в Торонто покажут в России

  • Хоррор «Субстанция» с Деми Мур — премьера 19 сентября;
  • Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью — 31 октября;
  • Триллер «Еретик» с Хью Грантом — 14 ноября;
  • Байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса» —  26 декабря;
  • Экранизация повести Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — дата не раскрывается.

Что касается последней картины из списка, то её режиссёром выступил Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон», «Падение дома Ашеров» и другим фантастическим триллерам.

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