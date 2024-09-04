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«Турнир конкурентный на уровне утренней маршрутки»: менеджер Team Spirit Корбен о TI 2024

Менеджер российской Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов рассказал о первых впечатлениях от The International 2024.

По словам Корбена, в этом году организаторы обошлись без излишков.

Турич системный. Ничего лишнего, никакого плеер-лаунджа, подарков, и даже в жопу никто не поцеловал. Отель нормальный, практисы отличные.

Корбен также прокомментировал новость об отмене традиционной встречи разработчиков игры с командами.

Созвона с Valve не было и, думаю, не будет. Не особо понимаю, что Valve должны говорить на созвоне. Они больше не курируют турниры, кроме TI, расписание профессионального сезона известно до 2026 года. Ну а свои пожелания и правила они оставили на приветственном листе. Прикоснуться к вентилю всегда хочется, но в целом я их понимаю.

Белов также оценил шансы команд на победу: выше всех он поставил Falcons, Gaimin Gladiators и Xtreme Gaming, а ниже остальных — beastcoast и Team Zero.

Турнир конкурентный на уровне утренней маршрутки, в которой осталось два свободных места, а на остановке два студента, три пенсионерки и четыре школьника с портфелями.

The International 2024 по Dota 2 пройдёт с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превысит $ 2,3 млн.