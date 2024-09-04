Вышел трейлер ситкома «Родители родителей» — премьера 17 сентября

Стриминговые сервисы Okko и START опубликовали дебютный трейлер ситкома «Родители родителей». Шоу выступит продолжением сериала «Родители. Так и живём», поэтому все актёры из оригинала вернутся к своим ролям.

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko/START.

По сюжету, под одной крышей стараются ужиться сразу три поколения. Сыновья уже завели свои собственные семьи. Тимофей и Полина решили, что один малыш — это слишком легко, и вот у них родился второй. Илья нашёл свою вторую половинку и женился. И только Макс полностью поглощён бизнесом — семейной пекарней. Но всё меняется, когда он решает представить родителям свою новую избранницу Леру вместе с её десятилетним сыном.

Сериал «Родители родителей» стартует 17 сентября в стриминговых сервисах Okko и START.