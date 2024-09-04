Российская BetBoom Team стартовала на The International 2024 с победы над nouns

Российская команда BetBoom Team выиграла свой первый матч на групповой стадии The International 2024 по Dota 2. Встреча с американской nouns завершилась со счётом 2:0.

Первая карта завершилась разгромом за 26 минут — BetBoom захватила преимущество с первых минут и довела дело до уверенной победы со счётом 24:1 по убийствам. Второй сет проходил в относительно равной борьбе, но после получаса игры наш коллектив смог раскрыть потенциал своих персонажей и уверенно закончил карту в свою пользу.

Групповой этап The International 2024 по Dota 2 проходит 4 и 5 сентября. Победители подгрупп смогут выбрать себе соперника по следующему этапу — там определится, попадёт ли команда в верхнюю или нижнюю сетку плей-офф.