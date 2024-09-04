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Вышел первый тизер фильма Minecraft с Джейсоном Момоа

Вышел первый тизер фильма Minecraft с Джейсоном Момоа
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный тизер фильма Minecraft с Джейсоном Момоа. В ролике показали Джека Блэка в образе Стива, потрясающий кубический мир и его обитателей.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures International. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Согласно синопсису, четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Другие детали неизвестны.

Также в актёрский состав ленты вошли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс. Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки экранизации стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.

Первый постер

Фото: Warner Bros. Pictures

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