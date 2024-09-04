На The International 2024 по Dota 2 не будет традиционного вечернего шоу

Ведущий Late Game Show на турнирах серии The International Тед PyrionFlax Форсайт в соцсетях подтвердил, что в этом году вечернего шоу на «Инте» не будет.

В этом году PyrionFlax будет появляться в кадре во время интервью с игроками, которые показывают между матчами The International 2024.

Хочу прояснить, так как видел пост на Reddit: в этом году Late Game НЕ будет. Я делаю интервью с игроками. Спасибо.

Ранее стало известно, что Valve отменили традиционную встречу с игроками. Участники TI13 также рассказали, что в этом году организаторы отказались от подарков командам и организации плеер-лаунджа.

The International 2024 по Dota 2 пройдёт с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превысит $ 2,3 млн.