На The International 2024 по Dota 2 не будет традиционного вечернего шоу

Ведущий Late Game Show на турнирах серии The International Тед PyrionFlax Форсайт в соцсетях подтвердил, что в этом году вечернего шоу на «Инте» не будет.
В этом году PyrionFlax будет появляться в кадре во время интервью с игроками, которые показывают между матчами The International 2024.
Хочу прояснить, так как видел пост на Reddit: в этом году Late Game НЕ будет. Я делаю интервью с игроками. Спасибо.
Ранее стало известно, что Valve отменили традиционную встречу с игроками. Участники TI13 также рассказали, что в этом году организаторы отказались от подарков командам и организации плеер-лаунджа.
The International 2024 по Dota 2 пройдёт с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превысит $ 2,3 млн.