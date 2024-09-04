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Драма «Время жить» помогла Эндрю Гарфилду оправиться после смерти близкого

Драма «Время жить» помогла Эндрю Гарфилду оправиться после смерти близкого
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Недавно исполнители главных ролей в драматическом фильме «Время жить» Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью пообщались с журналистами издания Variety. Из материала стало известно, что картина помогла Гарфилду исследовать личное горе — его мама скончалась в 2019 году от рака поджелудочной железы. Актёр надеется, что лента также поможет и другим людям пережить свои утраты.

«Время жить» расскажет историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Картина официально выйдет в прокате России 17 октября. Режиссёром ленты выступил Джон Краули, постановщик «Бруклина» и «Щегла».

Новые кадры из фильма

Фото: Vanity Fair/A24

Фото: Vanity Fair/A24

Фото: Vanity Fair/A24

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