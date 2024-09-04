Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 2
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес» — премьера 19 сентября

Вышел первый трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес» — премьера 19 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес». В ролике показали множество свежих кадров из новой части антологии и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет проекта расскажет о братьях Эрике и Лайле Менендесах, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей. Интересно, что судебное разбирательство над братьями стало уникальным в истории США по причине стратегии защиты их адвокатов.

Главные роли во второй части исполнили Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.

Премьера «Монстров: История братьев Менендес» состоится 19 сентября в стриминговом сервисе Netflix.

Материалы по теме
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android