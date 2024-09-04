Вышел первый трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес» — премьера 19 сентября

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Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес». В ролике показали множество свежих кадров из новой части антологии и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет проекта расскажет о братьях Эрике и Лайле Менендесах, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей. Интересно, что судебное разбирательство над братьями стало уникальным в истории США по причине стратегии защиты их адвокатов.

Главные роли во второй части исполнили Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.

Премьера «Монстров: История братьев Менендес» состоится 19 сентября в стриминговом сервисе Netflix.