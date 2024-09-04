Первые матчи TI 2024 нельзя было посмотреть в клиенте Dota 2 — стримеры недовольны

Первые два тура топ-турнира The International 2024 по Dota 2 нельзя было посмотреть через клиент игры из-за бага.

Когда начались первые игры турнира, пользователи начали массово жаловаться на невозможность посмотреть матчи через DotaTV — внутриигровую функцию, позволяющую фанатам напрямую следить за противостояниями без использования сторонних платформ.

С неработающим DotaTV столкнулись не только рядовые пользователи, но и популярные стримеры. Так, матчи «Инта» через клиент игры не могли посмотреть такие известные комьюнити-кастеры, как Ярослав NS Кузнецов, Александр Nix Левин и другие.

Причиной данной проблемы стал баг, из-за которого игры главного турнира года по «Доте» не запускались в DotaTV. Ошибка была исправлена примерно через пять часов после старта The International 2024.