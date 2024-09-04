Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 2
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые матчи TI 2024 нельзя было посмотреть в клиенте Dota 2 — стримеры недовольны

Первые матчи TI 2024 нельзя было посмотреть в клиенте Dota 2 — стримеры недовольны
Аудио-версия:
Комментарии

Первые два тура топ-турнира The International 2024 по Dota 2 нельзя было посмотреть через клиент игры из-за бага.

Когда начались первые игры турнира, пользователи начали массово жаловаться на невозможность посмотреть матчи через DotaTV — внутриигровую функцию, позволяющую фанатам напрямую следить за противостояниями без использования сторонних платформ.

С неработающим DotaTV столкнулись не только рядовые пользователи, но и популярные стримеры. Так, матчи «Инта» через клиент игры не могли посмотреть такие известные комьюнити-кастеры, как Ярослав NS Кузнецов, Александр Nix Левин и другие.

Причиной данной проблемы стал баг, из-за которого игры главного турнира года по «Доте» не запускались в DotaTV. Ошибка была исправлена примерно через пять часов после старта The International 2024.

Материалы по теме
На The International 2024 по Dota 2 не будет традиционного вечернего шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android