Team Spirit выиграла свой первый матч на The International 2024 по Dota 2

Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 успешно стартовал на чемпионате мира The International 2024. Дебютная серия групповой стадии против beastcoast из Перу завершилась со счётом 2:0 в пользу «драконов».

В первой игре перуанский коллектив захватил преимущество на линиях и лидировал более 20 минут, но Team Spirit смогли совершить камбэк и в лейте оказались сильнее. Вторая же карта прошла намного спокойнее для «драконов», и пятёрка Ярослава Miposhka Кузнецова заработала два очка.

Групповой этап The International 2024 по Dota 2 проходит 4 и 5 сентября. Победители подгрупп смогут выбрать себе соперника по следующему этапу — там определится, попадёт ли команда в верхнюю или нижнюю сетку плей-офф.