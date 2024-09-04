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Team Spirit выиграла свой первый матч на The International 2024 по Dota 2

Team Spirit выиграла свой первый матч на The International 2024 по Dota 2
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Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 успешно стартовал на чемпионате мира The International 2024. Дебютная серия групповой стадии против beastcoast из Перу завершилась со счётом 2:0 в пользу «драконов».

В первой игре перуанский коллектив захватил преимущество на линиях и лидировал более 20 минут, но Team Spirit смогли совершить камбэк и в лейте оказались сильнее. Вторая же карта прошла намного спокойнее для «драконов», и пятёрка Ярослава Miposhka Кузнецова заработала два очка.

Dota 2. The International 2024 . Группа D
04 сентября 2024, среда. 15:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
beastcoast

Групповой этап The International 2024 по Dota 2 проходит 4 и 5 сентября. Победители подгрупп смогут выбрать себе соперника по следующему этапу — там определится, попадёт ли команда в верхнюю или нижнюю сетку плей-офф.

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