Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 2
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоакин Феникс сбросил больше 20 килограмм для роли в «Джокере 2»

Хоакин Феникс сбросил больше 20 килограмм для роли в «Джокере 2»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно Хоакин Феникс пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора речь зашла о грядущей картине «Джокер 2», которая продолжит историю Артура Флека. По словам Феникса, для роли Джокера ему пришлось скинуть больше 20 килограмм.

Напомним, в сиквеле главный герой выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Сначала «Джокера 2» покажут в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре, а премьера в мировом прокате состоится 4 октября.

Материалы по теме
«Единственная причина снять этот фильм»: режиссёр «Джокера 2» — о возможном провале ленты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android