Российская 1win сыграла вничью с HEROIC на The International 2024 по «Доте»

Российский состав 1W Team по Dota 2 завершил вторую серию в рамках групповой стадии топ-турнира The International 2024.

Во втором матче группового этапа коллектив из России противостоял ростеру HEROIC из Южной Америки. После поражения на первой карте 1win удалось вернуться в серию и сравнять счёт.

По итогам двух раундов 1win Team вместе с HEROIC расположилась в нижней части турнирной таблицы группы A. В первом матче турнира российская команда уступила Gaimin Gladiators со счётом 0:2. Последним оппонентом 1win в групповой стадии станет Xtreme Gaming.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.