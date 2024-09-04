Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 2
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча 1W Team — HEROIC на TI 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Российская 1win сыграла вничью с HEROIC на The International 2024 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский состав 1W Team по Dota 2 завершил вторую серию в рамках групповой стадии топ-турнира The International 2024.

Во втором матче группового этапа коллектив из России противостоял ростеру HEROIC из Южной Америки. После поражения на первой карте 1win удалось вернуться в серию и сравнять счёт.

Dota 2. The International 2024 . Группа A
04 сентября 2024, среда. 15:55 МСК
1win Team
Окончен
1 : 1
HEROIC

По итогам двух раундов 1win Team вместе с HEROIC расположилась в нижней части турнирной таблицы группы A. В первом матче турнира российская команда уступила Gaimin Gladiators со счётом 0:2. Последним оппонентом 1win в групповой стадии станет Xtreme Gaming.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

Материалы по теме
Российская 1W Team начала выступление на The International 2024 по «Доте» с поражения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android