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В No Man's Sky вышел апдейт Aquarius с рыбалкой и новой экспедицией

В No Man's Sky вышел апдейт Aquarius с рыбалкой и новой экспедицией
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Разработчики No Man's Sky из студии Hello Games выпустили для игры крупный апдейт под названием Aquarius. Обновление добавило в тайтл механику рыбалки — увидеть её в действии можно в трейлере ниже.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Теперь геймеры могут ловить различных рыб и заносить их в специальный журнал. Для поимки редких или легендарных видов будет необходимо сначала создать особую приманку. Тип улова разниться в зависимости от выбранной планеты.

Ко всему прочему, в No Man's Sky появится особая сюжетная экспедиция, посвящённая рыбалке. За её прохождение геймеры получат эксклюзивное рыболовное снаряжение.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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