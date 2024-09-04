В No Man's Sky вышел апдейт Aquarius с рыбалкой и новой экспедицией

Разработчики No Man's Sky из студии Hello Games выпустили для игры крупный апдейт под названием Aquarius. Обновление добавило в тайтл механику рыбалки — увидеть её в действии можно в трейлере ниже.
Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.
Теперь геймеры могут ловить различных рыб и заносить их в специальный журнал. Для поимки редких или легендарных видов будет необходимо сначала создать особую приманку. Тип улова разниться в зависимости от выбранной планеты.
Ко всему прочему, в No Man's Sky появится особая сюжетная экспедиция, посвящённая рыбалке. За её прохождение геймеры получат эксклюзивное рыболовное снаряжение.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.